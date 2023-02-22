В Україні можуть спростити умови погашення кредиту для ВПО

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкти, спрямовані на спрощення умов погашення кредиту для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян, які проживають на захоплених ворогом територіях або в зоні ведення бойових дій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Сьогодні уряд підтримав розроблені Мінреінтеграції законопроєкти, які передбачають полегшення умов погашення кредитів. Ці законопроєкти стосуються громадян, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій чи ТОТ", — зазначили у відомстві.

Повідомляється, що в ході опрацювання звернень громадян до Мінреінтеграції була виявлена проблема нарахування непропорційно великих процентів за кредитні послуги, споживачами яких є люди, що проживають на уражених війною територіях, або внутрішні переселенці.

У зв'язку з цим на період воєнного стану пропонується запровадити обов’язкову реструктуризацію за договорами про споживчий кредит для громадян, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, чи тимчасово окупованої території.

Вказані категорії громадян зможуть скористатися механізмом реструктуризації за наступних умов:

якщо державна й соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім’ї;

якщо споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни, а сукупний розмір доходу споживача та членів його сім’ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.

Пропонується також встановити, що на період воєнного стану і протягом 30 днів після дня його припинення кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості стосовно споживачів.

Крім того, Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими передбачена відсутність оподаткування доходів, отриманих у результаті такої реструктуризації.

Ухвалені на засіданні уряду законопроєкти найближчим часом будуть внесені до Верховної Ради.