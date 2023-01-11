СКЦ: Через несприятливі погодні умови судна з зерном не змогли вийти з українських портів

Спільний координаційний центр (СКЦ) повідомив, що через несприятливі погодні умови судна не змогли протягом вівторка вийти з українських портів.
"10 січня через несприятливі погодні умови жодне судно не покинуло українські порти в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "через сильний вітер і великі хвилі команда спільної інспекції не змогла піднятися на борт суден для проведення перевірок".
9 січня суховантажі, як повідомлялося, теж не змогли вийти з українських портів через погану погоду.
До портів України прямують п'ять суховантажів, які у вівторок пройшли морським гуманітарним коридором.
У СКЦ повідомили, що "було подано 76 заявок на участь в ініціативі".
"Станом на 10 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих з трьох українських портів, становить 16 945 661 тонну. Загалом нині було дозволено рух 1 264 суховантажних суден: 631 на прибуття в українські порти і 633 - на вихід з них", - резюмували в СКЦ.
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