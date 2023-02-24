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FT: путін дійсно вірив, що зможе захопити Київ за кілька днів

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Найвище керівництво росії дізналося про рішення тирана володимира путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну з його ранкового звернення, яке показали в ефірі російських каналів 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Близькі до путіна джерела видання повідомили, що диктатор дійсно вірив, що зможе захопити Київ за кілька днів, проте пізніше у вузькому колі він визнав, що помилявся.

Міністр закордонних справ рф сергій лавров дізнався про заплановане вторгнення о першій годині ночі з телефонного дзвінка. Рішення путіна нібито застало його зненацька.

"Вище керівництво кремля дізналося про вторгнення тільки тоді, коли того ранку по телевізору побачило, як путін оголосив про "сво", - йдеться в матеріалі.

За даними авторів матеріалу, того ж дня кілька десятків олігархів зібралися в Кремлі на зустріч, усвідомлюючи, що вторгнення спричинить західні санкції.

Перед зустріччю один з олігархів запитав лаврова, чому путін вирішив вторгнутися в Україну, однак у того не було відповіді. Олігарх також запитав його, як путін міг спланувати настільки масштабне вторгнення в настільки маленькому колі, що більшість чиновників у кремлі, економічний кабінет і бізнес-еліта не вірили, що це взагалі можливо.

"У нього є три радники - Іван Грозний, Петро Перший і Катерина Велика", - заявив лавров.

Журналісти повідомляють, що за планом вторгнення путіна, війська рф мали захопити Київ протягом кількох днів у блискавичному, порівняно безкровному бліцкригу. Однак, коли стало зрозуміло, що план провалився, російський диктатор не дав жодного натяку на те, що має намір відступити.

При цьому коли для путіна стала очевидною величезна ціна вторгнення, він залишався налаштований довести справу до кінця.

"Ідея ніколи не полягала в тому, щоб сотні тисяч людей померли. Усе пішло жахливо не так", - сказав колишній високопоставлений російський чиновник.

Однак коли початковий план диктатора провалився, путін почав шукати нові пояснення, щоб виправдати військові зусилля, наполягаючи, що у нього не було іншого вибору.

"Він сказав близьким людям: "Виявилося, ми були абсолютно не готові. В армії бардак. У нашій промисловості безлад. Але добре, що ми дізналися про це саме зараз, а не тоді, коли до нас вторгнеться НАТО", - розповів колишній чиновник.

путін після початку вторгнення став ще більш ізольованим, ніж під час пандемії.

"Сталін був лиходієм, але хорошим менеджером, тому що його не можна було обдурити. Але ніхто не може сказати путіну правду. Люди, які нікому не довіряють, починають довіряти дуже невеликій кількості людей, які їм брешуть", - заявив один із колишніх довірених осіб тирана.

При цьому видання зазначає, що ще 2014 року путін приховав від своїх радників намір захопити Крим. Він нібито спланував окупацію з міністром оборони сергієм шойгу і трьома чиновниками служби безпеки.

За словами чиновників, спочатку радники закликали путіна не вводити війська до Криму, проте путін називав окупацію півострова історичним моментом.

"Він дійсно вірить у все, що він говорить про сакральність і Петра Першого. Він думає, що його запам'ятають, як Петра", - заявив колишній високопоставлений чиновник.

У матеріалі йдеться, що коли диктатор складав план можливого вторгнення в Україну, його кум віктор медведчук наполягав, що українці зустрінуть росіян із розпростертими обіймами.

Одна з частин плану із захоплення України стосувалася президента-втікача віктора януковича. Він мав "передати владу" в Україні медведчуку під час свого відеозвернення.

"Це бачення різко суперечило політичним реаліям в Україні, де проросійську меншість, яку представляв медведчук, значно переважали ті, хто зневажав його за зв'язки з москвою. Але це виявилося спокусливим для путіна, який санкціонував платежі через партію медведчука, щоб розплатитися з місцевими колаборантами", - йдеться у статті.

Financial Times, путін
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