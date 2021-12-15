Financial Times тоже назвала Илона Маска человеком года

Глава американской компании Tesla Илон Маск признан в среду человеком года по версии редакции британской газеты Financial Times благодаря усилиям, направленным на осуществление «исторического перехода автомобильной индустрии к производству электромобилей».
Как подчеркнуло деловое издание, предприниматель, который начал выпускать электрокары около 10 лет назад, способствовал тому, что крупнейшие игроки на автомобильном рынке также стали активнее инвестировать в производство более экологичных видов личного транспорта. «На протяжении длительного периода времени представители автоиндустрии называли Tesla и меня лично глупцами и обманщиками», — сказал Маск в интервью Financial Times. — Они говорили, что электрокары не будут работать«.
Как подчеркнула газета, бизнесмен уже радикальным образом изменил всю глобальную автомобильную индустрию, что будет иметь «глубокие последствия для правительств, инвесторов и климата».
1 ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние, по данным рейтинга миллиардеров журнала Forbes, превысило $300 млрд. В настоящее время издание оценивает его состояние в $252 млрд.
Financial Times присуждает звание человека года на протяжении уже более 50 лет. В 2020 году титул был разделен между двумя людьми — соучредителями германской фармацевтической компании BioNTech Угуром Шахином и Озлем Тюречи, которые руководили исследованиями по разработке вакцины от коронавируса. В 1985 и 1989 годах человеком года признавался генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Илон Маск ранее был также признан человеком года журналом Time.
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