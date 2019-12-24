Войти
Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо
позиция
Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо
Трамп снова заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
дружба народов
Трамп снова заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

резонанс
RSS

Газета Financial Times выбрала свое слово года

399
Газета Financial Times выбрала свое слово года

Газета Financial Times назвала словом года выражение Be water («Будь водой») — слоган гонконгских протестующих, вдохновлявшихся философией Брюса Ли.

Как пишет издание, еще до того, как власти Гонконга поняли, что происходит, протестующие «собирались как роса», чтобы блокировать дорогу к правительственному зданию. Когда на место прибывала полиция по борьбе с беспорядками, они «рассеивались как туман», убегая по узким улочкам, когда их ловили, они были «тверды как лед». Это — философия Be water («Будь водой» — ред.) самого известного гонконгца Брюса Ли, отмечает газета.

Брюс Ли вырос в Гонконге, но стал знаменитым в Голливуде. Он занимался боевыми искусствами и был не только актером, но и философом.

«Очистите свой разум. Будьте бесформенными как вода. Сейчас вы наливаете воду в чашку — она становится чашкой. Вы наливаете воду в бутылку — она становится бутылкой. Вы наливаете воду в чайник — она становится чайником. Теперь вода может течь, или она может разбиться. Будь водой, мой друг», — говорил Брюс Ли в интервью в 1970-х.

Читайте также: СБУшнику Беззубенко, семья которого имеет элитную недвижимость и автопарк, дали служебную квартиру за 5 млн

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций власти пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.

Гонконг, Financial Times, слово года
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 24 декабря 2019
Понедельник, 23 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как экономике Украины не попасть в идеальный шторм

Необходима проактивная экономическая политика, включающая вмешательство «сверху» и сфокусированность на экспорте. Экспортный рост необходим, такая модель в послевоенной истории приводила к успеху страны догоняющего развития. Начиная с экспорта сырья, перенаправляя часть ренты от экспорта сырья в технологический инновационный сектор в рамках промполитики, нужно постепенно перейти к высокотехнологичному экспорту.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Латифундисты лоббировали, лоббировали…

Публичные битвы вокруг «Закона о земле», как политические – в парламенте, так и рукопашные – под его стенами, составляют лишь небольшую надводную часть айсберга земельной реформы. И если для ряда младореформаторов открытие рынка земли сельхозназначения является окончанием периода государственной собственности, а значит, и государственной ответственности (иногда – безответственности), то для отечественного агросектора это будет началом нового периода существования.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016