Газета Financial Times выбрала свое слово года

Газета Financial Times назвала словом года выражение Be water («Будь водой») — слоган гонконгских протестующих, вдохновлявшихся философией Брюса Ли.
Как пишет издание, еще до того, как власти Гонконга поняли, что происходит, протестующие «собирались как роса», чтобы блокировать дорогу к правительственному зданию. Когда на место прибывала полиция по борьбе с беспорядками, они «рассеивались как туман», убегая по узким улочкам, когда их ловили, они были «тверды как лед». Это — философия Be water («Будь водой» — ред.) самого известного гонконгца Брюса Ли, отмечает газета.
Брюс Ли вырос в Гонконге, но стал знаменитым в Голливуде. Он занимался боевыми искусствами и был не только актером, но и философом.
«Очистите свой разум. Будьте бесформенными как вода. Сейчас вы наливаете воду в чашку — она становится чашкой. Вы наливаете воду в бутылку — она становится бутылкой. Вы наливаете воду в чайник — она становится чайником. Теперь вода может течь, или она может разбиться. Будь водой, мой друг», — говорил Брюс Ли в интервью в 1970-х.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций власти пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
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