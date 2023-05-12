НБУ: Зростання цін в Україні продовжує сповільнюватися

Зростання цін в Україні продовжує сповільнюватися завдяки суттєвій пропозиції продовольства, достатнім запасам пального, покращенню інфляційних та курсових очікувань. Про це йдеться у коментарі Національного банку щодо рівня інфляції у квітні.

Як повідомив Держстат, у квітні 2023 року споживча інфляція у річному вимірі (р/р) сповільнилася – до 17,9% з 21,3% у березні.

Фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2023 року, зазначають у НБУ.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів суттєво уповільнилося (до 19,2% р/р). Це пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину та пальне, відновленням виробничих та логістичних ланцюгів та стабільної ситуації в енергетиці.

Темпи зростання цін на сирі харчові продукти зменшились до 26,2% р/р.

Повільніше зростали ціни на молоко завдяки достатній пропозиції в умовах слабкого попиту та через невизначеність навколо можливих обмежень транзиту та експорту.

Ціни на крупу та борошно знизилися у річному вимірі, а на цукор – уповільнили зростання завдяки залишкам урожаїв минулого року.

Зниження імпортних цін та сприятлива ситуація на валютному ринку зумовили стрімке уповільнення подорожчання цитрусових та бананів.

Пригальмувало зростання цін на тепличні та імпортні овочі, переважно внаслідок розширення пропозиції. Водночас вищими темпами дорожчали овочі борщового набору: капуста – через міжсезоння та постачання ранніх сортів, а цибуля та морква – внаслідок вичерпання запасів минулого року.

Сезонне збільшення пропозиції від домогосподарств призвело до суттєвого зниження цін на яйця наприкінці квітня. Але річні темпи зростання цін на яйця прискорилися, відбиваючи низьку базу порівняння минулого року.

Вищі темпи подорожчання м'яса можуть пояснюватись обмеженими можливостями виробництва та слабким імпортом на тлі підвищення світових цін.

Підвищення адміністративно регульованих цін сповільнилося до 10,9% р/р. Тютюнові вироби дорожчали повільніше, напевно, під тиском із боку нелегальної продукції. Стрімке уповільнення зростання цін на алкогольні напої зумовлене ефектами бази порівняння минулого року. Зростання цін на транспортні послуги сповільнилося завдяки стабілізації цін на пальне.

Тривало зменшення темпів подорожчання пального – до 24,2% р/р.

Зростання цін на непродовольчі товари також суттєво сповільнилося (15,5% р/р). Поліпшення курсових очікувань сприяло повільнішому зростанню цін на товари особистого догляду, одяг та взуття, електроніку, фармацевтичні товари, меблі, побутову техніку, товари для дому, автомобілі.

Темпи зростання вартості послуг майже не змінилися (15,2% р/р). Водночас сповільнювалося зростання цін на послуги громадського харчування. Через слабший попит повільніше зростала вартість оренди, послуг із ремонту та утримання житла, хімчистки, обслуговування автомобілів.