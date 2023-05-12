Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

НБУ: Зростання цін в Україні продовжує сповільнюватися

119

Зростання цін в Україні продовжує сповільнюватися завдяки суттєвій пропозиції продовольства, достатнім запасам пального, покращенню інфляційних та курсових очікувань. Про це йдеться у коментарі Національного банку щодо рівня інфляції у квітні.

Як повідомив Держстат, у квітні 2023 року споживча інфляція у річному вимірі (р/р) сповільнилася – до 17,9% з 21,3% у березні.

Фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за траєкторію прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2023 року, зазначають у НБУ.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів суттєво уповільнилося (до 19,2% р/р). Це пояснюється зниженням темпів зростання витрат на сировину та пальне, відновленням виробничих та логістичних ланцюгів та стабільної ситуації в енергетиці.

Темпи зростання цін на сирі харчові продукти зменшились до 26,2% р/р.

Повільніше зростали ціни на молоко завдяки достатній пропозиції в умовах слабкого попиту та через невизначеність навколо можливих обмежень транзиту та експорту.

Ціни на крупу та борошно знизилися у річному вимірі, а на цукор – уповільнили зростання завдяки залишкам урожаїв минулого року.

Зниження імпортних цін та сприятлива ситуація на валютному ринку зумовили стрімке уповільнення подорожчання цитрусових та бананів.

Пригальмувало зростання цін на тепличні та імпортні овочі, переважно внаслідок розширення пропозиції. Водночас вищими темпами дорожчали овочі борщового набору: капуста – через міжсезоння та постачання ранніх сортів, а цибуля та морква – внаслідок вичерпання запасів минулого року.

Сезонне збільшення пропозиції від домогосподарств призвело до суттєвого зниження цін на яйця наприкінці квітня. Але річні темпи зростання цін на яйця прискорилися, відбиваючи низьку базу порівняння минулого року.

Вищі темпи подорожчання м'яса можуть пояснюватись обмеженими можливостями виробництва та слабким імпортом на тлі підвищення світових цін.

Підвищення адміністративно регульованих цін сповільнилося до 10,9% р/р. Тютюнові вироби дорожчали повільніше, напевно, під тиском із боку нелегальної продукції. Стрімке уповільнення зростання цін на алкогольні напої зумовлене ефектами бази порівняння минулого року. Зростання цін на транспортні послуги сповільнилося завдяки стабілізації цін на пальне.

Тривало зменшення темпів подорожчання пального – до 24,2% р/р.

Зростання цін на непродовольчі товари також суттєво сповільнилося (15,5% р/р). Поліпшення курсових очікувань сприяло повільнішому зростанню цін на товари особистого догляду, одяг та взуття, електроніку, фармацевтичні товари, меблі, побутову техніку, товари для дому, автомобілі.

Темпи зростання вартості послуг майже не змінилися (15,2% р/р). Водночас сповільнювалося зростання цін на послуги громадського харчування. Через слабший попит повільніше зростала вартість оренди, послуг із ремонту та утримання житла, хімчистки, обслуговування автомобілів.

НБУ, Держстат
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 12 мая 2023
Четверг, 11 мая 2023
Среда, 10 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023