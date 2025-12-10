Держстат: Річна інфляція в Україні повернулася до однознакового показника вперше з жовтня 2024 року

Споживчі ціни в Україні у листопаді 2025 року порівняно з жовтнем зросли на 0,4%, а у річному вираженні – порівняно з листопадом 2024 року – на 9,3%, повідомила в вівторок Державна служба статистики.
Річна інфляція повернулася до однознакового показника вперше з жовтня 2024 року.
Базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними або адміністративними факторами) становила 0,3% за листопад і також 9,3% у річному вираженні.
Найбільше у листопаді подорожчали яйця (+12,6%), овочі та рибна продукція, олія, макарони, молоко, масло, хліб. Водночас знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м'ясо птиці та рис. Одяг і взуття подешевшали на 2,3%.
Комунальні тарифи протягом місяця залишалися стабільними, зафіксовано підвищення лише цін на прибирання сміття.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023