Держстат: Річна інфляція в Україні повернулася до однознакового показника вперше з жовтня 2024 року

Споживчі ціни в Україні у листопаді 2025 року порівняно з жовтнем зросли на 0,4%, а у річному вираженні – порівняно з листопадом 2024 року – на 9,3%, повідомила в вівторок Державна служба статистики.

Річна інфляція повернулася до однознакового показника вперше з жовтня 2024 року.

Базова інфляція (що не охоплює короткострокові нерівномірні зміни цін, викликані сезонними або адміністративними факторами) становила 0,3% за листопад і також 9,3% у річному вираженні.

Найбільше у листопаді подорожчали яйця (+12,6%), овочі та рибна продукція, олія, макарони, молоко, масло, хліб. Водночас знизилися ціни на фрукти, свинину, цукор, м'ясо птиці та рис. Одяг і взуття подешевшали на 2,3%.

Комунальні тарифи протягом місяця залишалися стабільними, зафіксовано підвищення лише цін на прибирання сміття.