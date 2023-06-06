Дмитро Лубінець: російська федерація масово затримує цивільних

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав архиєпископа Болоньї, кардинала Маттео Марія Зуппі сприяти поверненню цивільних заручників, в тому числі й священників, яких утримує рф.
Про це йшлося на зустрічі, яка відбулася у понеділок, 5 червня, у Києві.
“російська федерація масово затримує цивільних. Приблизна цифра, яку ми зараз називаємо, 27 тисяч громадян України. Але точно встановити неможливо. Сюди входять і священники. Причому з різних конфесій. Окремо я зверну вашу увагу на те, що два священники Української греко-католицької церкви були затримані на тимчасово окупованій території і знаходяться у полоні російської федерації. Так само ми просимо вас зробити все можливе, щоб їх врятувати”, - сказав Лубінець.
За його даними, священники находяться у колонії.
“російська федерація продовжує утиски прав вірян на тимчасово окупованих територіях. Безпосередньо зруйновано 305 релігійних споруд”, - додав омбудсмен.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023