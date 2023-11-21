Лубінець: росіяни вбили 510 дітей в Україні

російська армія в Україні вбила 510 дітей, 1143 дістали поранення, 2127 вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з депутатами Бундестагу.
"Провів зустріч із депутатами Бундестагу. Акцентував увагу, що щодня своїми діями країна-агресор порушує права українців на життя, безпеку, сім'ю", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.
За даними українського омбудсмена, "російська армія в Україні вбила 510 дітей, 1143 дістали поранення, 2127 вважаються зниклими безвісти, 13 постраждали від сексуального насильства, а майже 20 тисяч дітей рф депортувала або примусово перемістила".
"Війна росії проти України забрала життя майже 10 тисяч мирних жителів, ще майже 18 тисяч зазнали поранень", - констатував Лубінець.
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