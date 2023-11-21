Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Лубінець: росіяни вбили 510 дітей в Україні

187
Лубінець: росіяни вбили 510 дітей в Україні

російська армія в Україні вбила 510 дітей, 1143 дістали поранення, 2127 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з депутатами Бундестагу.

"Провів зустріч із депутатами Бундестагу. Акцентував увагу, що щодня своїми діями країна-агресор порушує права українців на життя, безпеку, сім'ю", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За даними українського омбудсмена, "російська армія в Україні вбила 510 дітей, 1143 дістали поранення, 2127 вважаються зниклими безвісти, 13 постраждали від сексуального насильства, а майже 20 тисяч дітей рф депортувала або примусово перемістила".

"Війна росії проти України забрала життя майже 10 тисяч мирних жителів, ще майже 18 тисяч зазнали поранень", - констатував Лубінець.

діти, Лубінець
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 21 ноября 2023
Понедельник, 20 ноября 2023
Воскресенье, 19 ноября 2023
Суббота, 18 ноября 2023
Пятница, 17 ноября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023