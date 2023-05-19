Лубінець: Перша програма примусової депортації дітей з Криму до рф розпочалася у 2015 році

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перша програма примусової депортації росією українських дітей розпочалася в окупованому Криму у 2015 році.

Про це він сказав під час конференції “Пам'ятаємо історію – повертаємо територію”, передає кореспондент Укрінформу.

За словами омбудсмена, зараз на території України фіксуються воєнні злочини з ознаками геноциду, загарбники примусово депортують дітей і масово захоплюють цивільних заручників.

“Але росія почала це робити з 2014 року. Зокрема, перша офіційна програма примусової депортації українських дітей розпочалася з Криму, з 2015 року. Весь цей час ми кричали, що українських дітей уже депортують - а світ мовчав, висловлював глибоке занепокоєння”, - заявив він.

Лубінець також висловив переконання, що з Криму війна з росією розпочалася, і визволенням півострова вона й закінчиться.

“Для нас як для громадян України повернення Криму - це буде закінчення деокупації наших незаконно захоплених росією територій. А для світу це має стати початком серйозних трансформацій, започаткування дієвих механізмів впливу на країну, яка стала агресором. Бо слова не діють", - наголосив омбудсмен.