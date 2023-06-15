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Череватий розповів про іншу реальність, в якій перебуває путін

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Спікер Східного управління військ Сергій Череватий вважає, що російський диктатор володимир путін перебуває в іншій реальності, коли говорить про втрати росії.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

За словами Череватого, заява путіна про те, що російська окупаційна армія за півтора року повномасштабної війни проти України втратила “лише 54 танки”, є абсолютною неадекватністю.

«З огляду на те, що путін є полковником спеціальної служби і отримав військову підготовку. І при цьому він не розуміє елементарних законів війни», — сказав Череватий.

Він зазначив, що диктатор не розуміє, що за такого розміру фронту та кількості залучених військ, а на окремих ділянках йдеться про сотні тисяч людей, втрата лише 54 танків неможлива апріорі.

Череватий додав, що навіть для людини, яка відбула строкову службу за радянських часів, зрозуміло, що путін перебуває в іншій реальності.

диктатор володимир путін служив у комітеті держбезпеки СРСР із 1975 до 1991 року, а також був директором федеральної служби безпеки рф у 1998-1999 роках. Він має звання полковника.

путін, Череватий
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