Гетманцев: Ситуація на ринку кави одночасно жахлива та типова для нашої країни

Ринок контрафактної кави в Україні сягає 30%, масово продають підробки світових брендів розчинної кави.
Про це стверджує голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Процвітає контрафакт та підробка світових та українських брендів, а також продаж під брендами на ринках та через інтернет того, що кавою називати не можна, з мальтодекстрину", - заявив він.
Гетманцев пояснив, що мальтодекстрин - це речовина, яку додають в розчинну каву замість справжньої кави, коли роблять контрафакт. Таку інформацію він отримав під час зустрічі з виробниками кави.
"Ситуація на ринку одночасно жахлива та типова для нашої країни. 30% ринку в тіні. Гранульована кава завозиться за митною вартістю нижче за зелене зерно", - констатує Гетманцев.
У повідмоленні він натякнув, що в Україні є "кілька сімей бізнесменів", які покривають цей "бізнес".
"Бізнес ... просить одного - виконати обовʼязок держави із забезпечення законної та прозорої роботи ринку. В цьому ж зацікавлені й споживачі кави, і сама держава, що збирає гроші на армію. У цьому не зацікавлені кілька сімей "бізнесменів", що налаштували супер прибутковий бізнес під чужими брендами, без сплати податків та за рахунок нашого здоровʼя", - зазначив Гетманцев.
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