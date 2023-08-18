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Кулеба: Наша стратегія полягає, щоб звільнити Африку від російської "хватки"

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що стратегією України в питанні відносин з Африканським континентом є звільнення Африки від російського контролю.

Про це він розповів в інтерв'ю Agence France-Presse, передає "Інтерфакс-Україна".

Кулеба зазначив, що Україна докладає систематичних зусиль для "пожвавлення" своїх відносин з Африкою. Також він наголосив, що росія використовує "примус, підкуп і страх" для збереження свого впливу на цей континент.

"Згаяно багато років, але ми просуватимемо вперед українсько-африканський ренесанс, відроджуватимемо ці відносини. Цей континент потребує систематичної та довгострокової роботи", - сказав глава МЗС.

За словами Кулеби, "відбувається повільна ерозія позицій росії в Африці", пославшись на Ліберію, Кенію, Гану, Кот-д'Івуар, Мозамбік, Руанду та Екваторіальну Гвінею як нових партнерів України на континенті.

"Ми не хочемо бути росією. Наша стратегія полягає не в тому, щоб замінити рф, а в тому, щоб звільнити Африку від російської "хватки", - пояснив міністр. Він додав, що Україна хотіла би побудувати відносини з Африкою "з повагою і на принципах взаємної вигоди".

Говорячи про вихід рф із Чорноморської зернової ініціативи, Кулеба наголосив, що "люди в Африці побачили, що всі розповіді путіна про те, як він піклується про африканські країни, - брехня".

Кулеба
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