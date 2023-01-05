Кулеба анонсував більше хороших новин щодо постачання зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Франції за рішення передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion (на фото), а також анонсував "більше хороших новин" щодо зброї.
"Ми працюємо щодня, щоб у 2023 році Україна отримала від союзників усю необхідну зброю і все, що не вдалося отримати у 2022-му. Вже перший тиждень 2023-го приніс супер-новину про постачання легких танків від Франції за підсумком розмови президентів Зеленського і Макрона. Ми вдячні французьким друзям за це рішення, яке наближає нашу перемогу. Це результат лише однієї з восьми (!) міжнародних розмов президента за три дні", - написав він в інстаграмі у середу ввечері.
Кулеба наголосив, що багато інших важливих рішень - у роботі, і пообіцяв, що "вже скоро буде більше хороших новин щодо зброї".
"Міжнародний non-stop приносить конкретні результати для зміцнення України та нашого війська. Всі сили мобілізовані на те, щоб 2023 рік став переможним для України", - зазначив глава МЗС.
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