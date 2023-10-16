NYT: Київ може робити ставку на те, що втома від війни серед союзників не зростатиме

Досі Вашингтон дотримувався жорсткої позиції щодо російської війни проти України, але додавання кризи на Близькому Сході в це рівняння може все змінити.

Протягом останніх двох років дебати щодо американських зобов'язань перед Україною частково зводилися до того, чи не поставлять США під загрозу свою здатність стримувати Китай у Тихоокеанському регіоні, якщо вкладуть надто багато ресурсів в війну проти агресії росії. Про це пише NYT.

З точки зору яструбів, це питання перебільшене або взагалі надумане, тому що росія і Китай - союзники. І ослаблюючи росію, Захід робить слабшими обох суперників.

Крім того, типи військового обладнання, необхідного для захисту Тайваню, відрізняються від тих, які США відправляють Україні. І Америка, без сумнівну, має ресурси для боротьби з авторитаризмом на два фронти.

"Близький Схід не враховували у цих дебатах. Але після масових вбивств в Ізраїлі і з огляду на підготовку ізраїльської інтервенції в Сектор Гази, з'явився новий фронт бойових дій для американської влади, новий попит на американські ресурси, нова точка стресу для нашої напруженої імперії та нові ризики ширшої війни", - пише в своїй статті оглядач New York Times і політичний аналітик Росс Доутхат.

На цей новий виклик яструби в підході до війни в Україні відповідають так само: "Вибір між Україною і Ізраїлем неправильний". Таким був заголовок редакційної статті Wall Street Journal. І редактори журналу мають рацію у тому вузькому сенсі, що США не повинні просто завтра відрізати Україну і перенаправити цю допомогу Ізраїлю, як нещодавно запропонував сенатор Джош Хоулі.

Американська зацікавленість у стримуванні російських амбіцій не зникає в ту ж мить, коли близькосхідний союзник вступає у війну.

"Але в ширшому сенсі, звичайно, тут є реальний стратегічний вибір, потенційні компроміси в постачанні техніки і забезпеченні фінансування", - пише Доутхат.

Wall Street Journal визнає це, коли закликає США до "зусиль на рівні покоління, спрямованих на виробництво більшої кількості боєприпасів і розширення свого арсеналу". Про те важко сказати, чи з'являться такі зусилля в нинішньому хаосі на Капітолійському пагорбі.

Існує також важливий компроміс просто в тому рівні уваги, який приділяють американські чиновники. Відволікання - це завжди проблема у зовнішній політиці. Варто лише поглянути на те, як складалася американська політика щодо Афганістану під час війни в Іраку.

А розбиратися з війною проти ядерної держави на території поруч з кордоном такого суперника - це найбільш екзистенційно небезпечна справа для Америки з часів закінчення Холодної війни.

"Тому додавання потрясінь на Близькому Сході до рівняння автоматично змінює розрахунок нашої політики щодо України. І цей розрахунок вже був не на користь перманентно яструбиної позиції", - йдеться в статті.

Коли восени минулого року українці здобули несподівані територіальні здобутки, з'явилися обґрунтовані підстави для ескалації американської підтримки в надії на те, що росію вдасться змусити до мирної угоди, за якою Україна поверне собі майже всю свою територію.

Але за останні 10 місяців війни лінія фронту майже не змінилася, а російська економіка воєнного часу виглядає більш стійкою, ніж сподівалися Вашингтон і Київ.

"Стратегія повної перемоги України зараз - це виснаження, час і надія. Але хоч війни на виснаження можуть закінчуватися раптово і несподівано, коли одна сторона нарешті не витримає, немає жодних гарантій, що саме українська сторона не зазнає краху.

А це означає, що не лише адміністрація Джо Байдена, а й самі українці мають стимул домагатися певного припинення вогню зараз, поки їхні військові позиції ще стабільні, а гроші на допомогу ще надходять, поки демографічну катастрофу, поглиблену війною, ще можна частково зупинити завдяки поверненню діаспори воєнного часу", - вважає автор.

Альтернатива полягає в тому, що Київ може робити ставку на те, що криза на Близькому Сході не поглине американську зброю і увагу, що втома від війни серед сусідніх союзників, таких як Польща, а також серед республіканців у Конгресі не зростатиме, що Байден, а не Дональд Трамп, стане президентом у січні 2025 року, і, звичайно, що ніяка драматична криза в Тихоокеанському регіоні не з'явиться.

В цей же час росія може подивитися на той самий ландшафт, побачити свої потенційні переваги і просто відмовитися від угоди, змусивши США обирати між відмовою від України і нагромадженням все більших ризиків і витрат на її підтримку. І якщо уявити собі москву, Тегеран і Пекін, які працюють у прямій змові, з метою максимального тиску на Америку, то саме цього можна було б очікувати.

Але альянс інтересів між ворогами Заходу набагато слабший. росія не збирається воювати лише заради інтересів Китаю чи ускладнення позиції США на Близькому Сході, якщо існують очевидні переваги перемир'я. А такі переваги існують: володимир путін пережив один дивний переворот, але він не може розраховувати на внутрішню лояльність.

Він, швидше за все, захоче тріумфально переобратися на другий термін у 2024 році. Повне поглинання російської економіки сферою впливу Китаю не відповідає довгостроковим інтересам росії. І війна на виснаження може раптово обернутися проти росіян теж.

Можливо, ці інтереси не створюють достатнього підґрунтя для переговорів, ніхто не знає, про що Вашингтон веде розмову з москвою через таємні канали.

Але якщо адміністрація Байдена не веде термінових переговорів через ці канали, якщо вона не шукає шлях до перемир'я, то вона неправильно розуміє виклики, що стоять перед нею.