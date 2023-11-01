Експерт розповів до чого призведе підвищення тарифу на залізничні перевезення

Підвищення тарифу на залізничні перевезення, яке ініціює Укрзалізниця, призведе до зростання цін та падіння конкурентоздатності вітчизняної продукції. Кабміну необхідно провести консультації з бізнесом.
Таку заяву зробив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов.
"Раніше ми не робили гру в одні ворота: ми збиралися, дискутували і знаходили компроміс. У чомусь промисловці і підприємці поступалися залізниці, у чомусь залізниця поступалася, але ми знаходили золоту середину. Зараз теж необхідно проводити діалог – тому що потрібно не ставити ультиматуми, а знаходити рішення", – сказав Щелкунов.
Він наголосив, що підвищення тарифів Укрзалізниці призведе до підвищення ціни, та втрати конкурентоздатності. Окремі види продукції стане просто невигідно експортувати, оскільки виробники виходитимуть в мінус.
"Тому, я думаю, і транспортне міністерство, і Кабінет міністрів на це не підуть – просто тупо підвищити, на скільки захотіли. Думаю, будуть проводитися консультації та діалог з промисловцями. Це єдиний шлях для досягнення компромісу – адже Укрзалізниця теж має йти назустріч промисловцям, робити так, як вони попросили, щоб вони могли працювати. Підвищення тарифу призведе до дійсно неприємних результатів, які доведеться довго виправляти. Тому необхідно знайти компромісне рішення", – резюмував Щелкунов.
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