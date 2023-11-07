Геймерские кресла Hator vs Razer: что лучше

Потребность в комфорте во время многочасовых игровых сессий — одна из причин, по которой геймеры нуждаются в качественном и удобном кресле. И поскольку сегодня флагманами рынка компьютерной мебели стали компании Hator и Razer, их геймерские кресла однозначно стоит сравнить между собой.

Игровые кресла от Hator и их особенности

Продукции бренда присущи такие характерные черты:

Более консервативный дизайн. Устоявшиеся стереотипы индустрии говорят, что все периферийные устройства должны быть запредельно яркими и подчеркнуто технологичными. Тем не менее, это не совсем про Hator. Благодаря чувству меры дизайнеров и инженеров многие кресла из последних линеек подойдут как для офиса, так и для игрового сетапа. Мощная металлическая основа. Если уж и проводить время в очередном кооперативном шутере с друзьями, то нужно сохранять при этом максимальное удобство. Прочный каркас дает то самое чувство спокойствия, позволяющее максимально погрузиться в геймплей. Эргономичные подлокотники. Когда происходит шестая катка за вечер, последнее, что нужно, — это ноющие запястья, теряющие ловкость. Во избежание подобного их высоту и угол наклона можно поменять в два счета.

Что стоит знать о геймерских креслах от Razer

А вот продукт Razer может похвастаться таким набором характеристик:

Дизайнерское оформление. Среди критериев выбора геймерского кресла может быть не только эргономичность, но также дизайн, отсылающий к сфере высоких технологий. В таком случае стоит подробнее ознакомиться со свежими линейками продукции от Razer. Поясничная арка. Далеко не каждому понравится вставать из-за компьютера после игровой сессии с такой болью в спине, будто прошла рабочая смена. Поясничная арка призвана поддерживать нейтральное положение тела, тем самым снижая нагрузку на поясничный отдел позвоночника. Плотность подушек. Максимальный комфорт для геймера создается, в том числе, и за счет сочетания жесткой спинки и мягкого сидения. Такая комбинация позволяет не утопать в обивке кресле, что немаловажно. При этом игрок будет сохранять необходимый уровень концентрации в ходе особенно сложных внутриигровых забегов.

Подводя итог, если проводить сравнение кресел от Hator и Razer, выделить откровенно слабые стороны у продукции обоих брендов будет крайне трудно. Подбор игровой мебели — всегда дело вкуса, базирующееся на личном чувстве стиля, а значит, от этого и нужно отталкиваться при выборе.