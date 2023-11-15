ЦНС: росія знищує українську літературу на окупованих територіях

Країна-агресорка рф продовжує знищувати українську літературу на окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема на ТОТ Донецької та Луганської областей майже не залишилося української літератури в місцевих бібліотеках. Роботу зі знищення літератури виконують представники окупаційних адміністрацій. Зокрема працівники "управлінь освіти".

Дані про знищення книжок вони направляли безпосередньо до міносвіти рф.

Окупанти позиціонують українські книжки, як "екстремістську літературу". При цьому відносять до неї книги, надруковані в період з 1994-2021 років.

Водночас росіяни у 2023 році завезли на тимчасово окуповані території України близько 2.5 млн російських книг.