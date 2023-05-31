ЦНС: російські загарбники вивозять дітей з ТОТ під приводом надання медичної допомоги

російські загарбники вивозять дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) півдня та сходу України під приводом надання так званої "фахової" медичної допомоги у рф. Про це повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС).

"Противник продовжує використовувати "профілактичні" медичні огляди дітей для примушення їхніх батьків або законних представників до оформлення ворожого "громадянства", – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що дітей, у яких нібито виявлено захворювання, примусово вивозять на так зване "лікування" на територію росії.

При цьому обов'язковою умовою організації "лікування" дітей у рф є наявність російського паспорта в дитини, який їй відразу ж оформлюють за пришвидшеною схемою.

"Якщо дитині немає чотирнадцяти років, то батьків примушують подати заяву про її визнання "громадянином рф", погрожуючи позбавити батьківських прав у випадку відмови", – додали у ЦНС.