ЦНС: російські загарбники вивозять дітей з ТОТ під приводом надання медичної допомоги

російські загарбники вивозять дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) півдня та сходу України під приводом надання так званої "фахової" медичної допомоги у рф. Про це повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС).
"Противник продовжує використовувати "профілактичні" медичні огляди дітей для примушення їхніх батьків або законних представників до оформлення ворожого "громадянства", – мовиться у повідомленні.
Зазначається, що дітей, у яких нібито виявлено захворювання, примусово вивозять на так зване "лікування" на територію росії.
При цьому обов'язковою умовою організації "лікування" дітей у рф є наявність російського паспорта в дитини, який їй відразу ж оформлюють за пришвидшеною схемою.
"Якщо дитині немає чотирнадцяти років, то батьків примушують подати заяву про її визнання "громадянином рф", погрожуючи позбавити батьківських прав у випадку відмови", – додали у ЦНС.
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