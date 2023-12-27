Мельник: В Україні існує три проблеми при мобілізації

Треба визнати, що в Україні існує три проблеми при мобілізації. Однак держава жодну з цих проблем зараз не намагається вирішити. Про це в інтерв'ю Gazeta.ua розповів Микола Мельник. Він – старший лейтенант 47 бригади ЗСУ.

"Влада пропонувала проєкт закону щодо одноразової тримісячної відпустки без демобілізації. Це непоганий варіант, але тільки за відсутності чогось іншого. Спочатку треба визнати три проблеми при мобілізації. Перша – мобілізація всіх. Тобто ми розуміємо, що зараз в армію забирають тих, хто не зміг втекти. А суспільство хоче, щоб мобілізовували усіх, зокрема накачаних спортсменів. Тому що поки одні воюють, інші ведуть богемний спосіб життя. Це багатьох дратує. Цікаво буде, коли дійдуть до Boho в Києві (скандальний ресторан у столиці. Журналісти з'ясували, що щоночі через боковий вхід туди заходять сотні відвідувачів, порушуючи комендантську годину. – Gazeta.ua). Тобто люди розуміють, що у нас є блатні. Друге питання – на скільки мобілізовувати. Давайте визначати терміни. Третє питання – підготовка. Наша система зараз вчить солдата тільки алкоголізму. І добре, якщо далі з ним працюють хороші офіцери", – сказав Мельник.

Держава жодну з цих проблем зараз не намагається вирішити, уточнив військовий.

"Навіть ситуативні походи у клуби і спортзали не вирішують проблеми хабарів. Схеми залишилися. Тому маємо недобір у військкоматах. У нас не завжди встигають нормально підготувати і розібратися, чи ця людина взагалі готова виконувати завдання, які на неї хочуть покласти. У нас системні проблеми. І треба наповнювати ТЦК не просто людьми з фронту, а фахівцями, які пройшли війну і зможуть подолати цю систему. Потрібні принципові люди. Але поки на верхах всіх влаштовує така система", – пояснив Мельник.