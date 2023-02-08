Рєзніков: В Україні відбувається планова мобілізація

Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що в Україні відбувається планова мобілізація, адже потрібно відновити втрати, бо гинуть як хлопці так і дівчата на війні, але такого "вау" як в росії немає.
Як пишуть Українські новини, про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда".
"Нічого надзвичайного не відбувається. У нас була оголошена мобілізація, коли було парламентом затверджено закон про оголошення воєнного стану. Є певні норми, які там вказані по чисельності, Генеральний штаб їх знає і ми працюємо в цих нормах. Йде системна й планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже гинуть наші хлопці й дівчата, також поранені є. Але такого щось "вау", як в росії – ні, такого у нас немає", - сказав Рєзніков.
Резніков пояснив, що багато людей переїхали і змінили місце проживання, не відобразивши цього у військовому обліку.
При цьому міністр визнав, що іноді причиною проблем є брак комунікації або неякісна комунікація.
"Дивіться, у них є задача, яку ставить Генеральний штаб по кількісному складу в той чи інший період часу. Якщо вони бачать, що, наприклад, на обліку було до вторгнення така-то кількість людей в регіонах, але багато хто переїхав. Якщо ви військовозобов'язаний, жили в Києві, переїхали в Ужгород, у Львів, Тернопіль, Чернівці – де б ви не перебували – маєте піти і стати на облік. Не всі це роблять. Тому вони змушені щось робити. Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, живого здорового, йому дається повістка і він зобов'язаний з'явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з'явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: "Так, вік у мене призовний, але в мене є якісь застереження" або "В мене 4 дітей". Окей, прийди, покажи і все", - зазначив міністр.
Він наголосив, що основний масив добровольців був у лютому-березні 2022 року, але "Конституція України існує, ми з вами про неї вже згадували, і в ній є обов'язок громадянина України захищати свою країну".
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