В Україні продовжено термін воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада продовжила термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.
Ухвалення законопроєктів №8419 та №8420 про затвердження відповідних указів президента підтримали 348 та 344 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Це вже шосте голосування парламенту за воєнний стан від початку війни. До цього Рада вже ухвалювала такі рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Водночас парламентарій зазначив, що обидва проєкти рішень – про продовження термінів і воєнного стану, і загальної мобілізації – цього разу з трибуни ВР не представляв секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов, а голосування за них відбулося відразу після виступів.
Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб – з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023