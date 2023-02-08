В Україні продовжено термін воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада продовжила термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Ухвалення законопроєктів №8419 та №8420 про затвердження відповідних указів президента підтримали 348 та 344 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Це вже шосте голосування парламенту за воєнний стан від початку війни. До цього Рада вже ухвалювала такі рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас парламентарій зазначив, що обидва проєкти рішень – про продовження термінів і воєнного стану, і загальної мобілізації – цього разу з трибуни ВР не представляв секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов, а голосування за них відбулося відразу після виступів.

Як повідомлялося, 6 лютого президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб – з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року.