Польща: Кордони не будуть відкриті, ембарго на українські продукти є безстроковим

Ембарго на експорт українських продуктів буде діяти безстроково. Про це сказав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, якого цитує пресслужба польського міністерства.
"Кордони не будуть відкриті, ембарго на українські продукти є безстроковим – до його скасування", – зазначив міністр.
За його словами, переговори із фермерами-мітингувальниками є важливими для напрацювання найкращих рішень, "однак юридичне закріплення будь-яких вимог потребує часу".
"Немає підстав вважати, що те, що я пообіцяв, не буде реалізовано", – додав Секерський.
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