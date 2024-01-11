Польща виступає проти продовження безмитних преференцій для України

Влада Польщі не хоче продовжувати безмитні преференцій для України в угоді про вільну торгівлю на 2024-2025 роки.
Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський написав про це у листі до єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, повідомляє RMF24.
Після початку повномасштабного вторгнення росії була запроваджена повна лібералізація торгівлі між ЄС і Україною. Міністр вважає, що вона мала більші зворотні наслідки, ніж це очікувалося. Проблеми з надмірним імпортом нібито стосуються не лише збіжжя, а й цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) та яблучного концентрату. Імпорт цукру з України за цей час зріс у 12 разів.
Секерський вважає, що з Києвом треба розпочати переговори про поступову взаємну лібералізацію одночасно з поступовим приведенням українського сільського господарства до стандартів і законодавства ЄС. Міністр висловився за виключення з майбутнього розпорядження Єврокомісії про вільну торгівлю з Україною положень про цукор, м'ясо птиці та за встановлення посилених захисних положень.
Польща готова повернутися до розмов у форматі "Єврокомісія, Україна, сусідні з Україною країни" для пошуку ефективних механізмів співпраці. Попередній уряд Матеуша Моравецького відмовився від цього формату після того, як ЄС не погодився продовжити з 15 вересня європейську заборону на імпорт українського збіжжя.
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