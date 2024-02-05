Уряд Польщі попередив про посилення перевірок товарів, які ввозяться з України

В уряді Польщі анонсували посилення контролю та перевірок товарів на кордоні з Україною. Про це повідомляє Міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі.
Глава польського відомства Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонному пункті пропуску Медика. Раніше він відвідав КПП Корчова на кордоні з Україною.
"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", - йдеться у повідомленні міністерства.
Також заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак другий день поспіль інспектує прикордонні пункти. Сьогодні він відвідав КПП Ягодин-Дорогуськ, а вчора побував у Грубешуві.
Він зазначив, що наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України, та опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.
"Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн", - заявив він.
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