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Кредити у Фінсфера: новачкам - 0,01%, постійним клієнтам - привілеї

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Кредити у Фінсфера: новачкам - 0,01%, постійним клієнтам - привілеї

 

Отримати кредит у банках буває непросто, оскільки вони скрупульозно вивчають кредитну історію, часто вимагають довідку про доходи, заставу, поручителів тощо. Тому коли необхідно швидко отримати невелику суму, наприклад, для лікування, здійснення вигідної купівлі або просто на поточні витрати “до зарплати”, звертатися до банку немає сенсу.

 

Але як бути в такій ситуації? Вихід є! Мікрофінансова організація Фінсфера дозволяє отримати позику протягом 20-30 хвилин, при цьому потрібні лише паспортні дані та ІПН. А найголовніше, компанія набагато лояльніше ставиться до своїх клієнтів, ніж банки, тому відсоток відмов незрівнянно менший.

Кредит онлайн на карту в Finsfera - які є переваги

Онлайн кредити від Finsfera – це зручне рішення у ситуаціях, коли швидко отримати невелику позику від 100 до 14000 гривень на строк до 30 днів. Щоб подати заявку, вам знадобиться лише доступ до Інтернету, банківська картка та 10 хвилин вільного часу. На відміну від банків, розгляд заявки також займає мінімум часу - вже через 10 хвилин ви знатимете відповідь, і зможете отримати позику на картку протягом декількох хвилин.

 

Крім того, Finsfera має низку інших важливих переваг:

 

  • автоматичне оформлення кредиту в режимі 24/7 - ви проходите стандартну процедуру подання заявки та отримуєте відповідь без зайвих питань, додаткових документів та інших умов;
  • прозорі умови без прихованих платежів – ви відразу бачите суму, яку вам потрібно буде повернути; 
  • цілодобову службу підтримки для вирішення питань та ліцензію від Національного банку України, що наголошує на надійності компанії;
  • кваліфікована служба підтримки, яка теж працює цілодобово та без вихідних.

 

При цьому важливо, що Фінсфера є офіційно зареєстрованою установою, яка має ліцензію від Національного Банку України. Крім того, вона має пристойний досвід роботи й хорошу репутацію, тому повною мірою заслуговує на довіру.

Умови отримання кредиту в МФО Фінсфера

Умови кредитування в Finsfera є вигідними для різних клієнтів:

 

  • новачкам надається перша позика зі ставкою 0,01% на день;
  • повторні кредити доступні зі ставкою 2,5% на день;
  • постійні клієнти можуть розраховувати на програми лояльності та знижки.

 

Як ви бачите, Фінсфера надає не тільки оперативні фінансові послуги, але й привабливі умови для різних категорій позичальників. Ви можете прямо зараз перейти за посиланням, пройти процедуру подання заявки та переконатися в цьому самостійно. Дотримуйтесь умов договору, і ця МФО стане вашою надійною фінансовою підтримкою у критичних ситуаціях, з якими може зіткнутися кожен!

 
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