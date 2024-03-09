NBC News: У США працюють над створенням нового проекту пакета допомоги Україні

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників працюють над створенням нового проекту пакета допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Альтернативний проект, на їхню думку, зможе пройти Конгрес без відштовхування консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування України.
Плани знаходяться на попередній стадії і далекі від повної реалізації, повідомили NBC News три джерела, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими ухвалити закон, як тільки Конгрес затвердить бюджетні закони.
За словами двох джерел, голосування за критично важливу допомогу для України буде перенесено на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня.
Серед пропозицій республіканців – виділення частини невоєнної допомоги у формі кредиту. Зазначається, що економічна допомога уряду України та підтримка його довгострокових зусиль щодо відновлення країни також залежатиме від кредиту відповідно до цього плану. Російські активи, конфісковані урядом США, також можуть бути використані як застава за кредитами.
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