З 1 квітня 2024 року в Україні буде проведено перерахунок пенсій двом категоріям громадян, пишуть Українські новини з посиланням на OBOZ.UA.

Перша категорія - це пенсіонери, які продовжують працювати після виходу на пенсію. Їм буде проведено перерахунок за умови, що з моменту останнього перерахунку пройшло два роки. В Україні близько 2,7 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати, тому даний перерахунок зачепить значну кількість людей.

Сума підвищення пенсії буде залежати від індивідуальних показників, таких як стаж роботи та розмір розрахункової пенсії. Наприклад, якщо зараз пенсіонер має 35 років стажу та розрахунковий розмір пенсії 5000 грн, то після перерахунку пенсія може збільшитися до 5285 грн.

Друга категорія - це пенсіонери, які досягли 65 років і виконали норматив щодо стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок). Їм буде підвищено пенсію, якщо її розмір менше 40% мінімальної заробітної плати.

З 1 квітня 2024 року мінімальна заробітна плата зростає з 7100 грн до 8000 грн, тому гарантований розмір пенсії для цієї категорії пенсіонерів збільшиться з 2840 грн до 3200 грн.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Також у 2024 році, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.

З 1 березня, після індексації та перерахунку, мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень, найбільша - 23 610 гривень.