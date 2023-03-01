Шмигаль анонсував підвищення пенсій на 20% вже у березні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 1 березня пенсії зростуть на 20%. Також він зауважив, що в умовах війни ресурси держави обмежені. Максимальний розмір підвищення складе 1,5 тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн.

Про це він повідомив під час засідання уряду, передає УНН.

«Уже вдруге за час повномасштабної війни, за ініціативи Президента України, ми проводимо індексацію пенсій. З 1 березня пенсії зростуть на 20%. Індексація торкнеться 10,5 мільйонів пенсіонерів. Виплати також будуть підвищені для пенсіонерів силових відомств. Більше того, пенсії зростуть і для громадян, яким вони були призначені у 2020-2022 роках», - написав Шмигаль.

За його словами, в умовах війни ресурси держави обмежені.

«Максимальний розмір підвищення становитиме 1,5 тисячі гривень. Тоді як мінімальне підвищення буде 100 грн навіть у випадку, якщо за розрахунком сума індексації є меншою», - повідомив Шмигаль.