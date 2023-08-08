Накопичувальна пенсійна система: чи введуть її цьогоріч

Розмови про необхідність введення в Україні накопичувальної пенсійної системи ведуться роками, але досі її так і не ввели. Чи стартує ця альтернативна система цього року?

МВФ проти

Цього року, як ніколи раніше, українська влада була близькою до того, щоб нарешті ввести накопичувальну пенсійну систему.

"Україна вже багато років має проблему з наповненням Пенсійного фонду. Працездатного населення стає менше, кількість пенсіонерів збільшується. Війна зробила ситуацію критичною. Реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки. Кошти йтимуть туди з трьох джерел: внесок роботодавців, внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах та добровільні внески громадян", - зазначив га початку року прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що запровадження обов’язкового пенсійного накопичення сприятиме реалізації права кожного українця на достойну пенсію.

Але вже у липні стало відомо, що введення другого накопичувального пенсійного рівня в черговий раз поставлено на паузу. Адже, як виявилося, у тексті оновленого Меморандуму для програми EFF між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ) йдеться про те, що Україна зобов'язалася відкласти запровадження пенсійної реформи, і активно працюватиме над зміцненням нині чинної солідарної системи пенсійних виплат.

Разом з тим співпраця з міжнародними партнерами для того, щоб у майбутньому створити надійні схеми обов'язкових пенсійних накопичень, не припиниться. Але запустити їх зможуть лише з появою необхідних передумов і після скасування військового стану, коли буде пом'якшено середньострокові фіскальні ризики, повідомляє Фокус.

У МВФ вважають, що другий рівень пенсійної системи в Україні логічно буде запроваджувати вже після війни, а не займатися цим зараз, під час бойових дій.

"Зараз лише обговорюється можливість запровадження другого рівня повністю фінансованої пенсійної системи, хоча влада зобов'язалася рухатися в цьому напрямку лише після скасування військового стану та ретельного аналізу всіх необхідних умов", - сказано в тексті.

А українська влада запевняє, що готова відкласти впровадження нових спеціальних пенсій чи пільг;провести подальше дискреційне підвищення виплат та вжити необхідних заходів для зниження ефективного пенсійного віку.

"Ми стежитимемо за тим, щоб будь-які запропоновані правові зміни, що вносяться як законами, так і підзаконними актами, що призведуть до збільшення пенсійних видатків, супроводжувалися середньостроковим аналізом фіскального та бюджетного впливу та чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України", - сказано в документі.

Аналітики МВФ радять Україні у цей час зміцнити перший рівень пенсійної системи так, щоб він був фінансово життєздатним і після війни.

"Введення другого рівня не повинно призвести до дефіциту в солідарній системі. Важливо забезпечити, щоб будь-які зміни у пенсійній системі супроводжувалися середньостроковим аналізом фіскального та бюджетного впливу, включаючи бюджет Пенсійного фонду України", - констатують в МВФ.

Врахувати ризики

Накопичувальну систему у тому вигляді, в якому її планувати запустити цьогоріч, багато експертів розкритикували. Зокрема, говорять про те, що насамперед головним ключем пенсійної реформи є демографічний чинник. При запровадженні другого рівня накопичувальної пенсійної системи фінансове навантаження на різні категорії населення залежно від віку може істотно відрізнятися. Найбільше постраждають люди середнього віку. Таку думку висловила член наглядової ради Української ради бізнесу (УРБ), виконавчий директор Української асоціації прямого продажу Надія Бедричук, повідомляє сайт "На пенсії".

"Головний тягар нової системи ляже на плечі українців, яким сьогодні виповнилося 40-45 років", - вважає Бедричук.

На її думку, саме ці українці несуть по суті подвійні зобов'язання. По-перше, вони мають утримувати батьків-пенсіонерів, причому у них підростають власні діти. По-друге, їм уже треба відкладати собі на пенсію. Загалом же, за її словами, в Україні існує низка проблем, пов'язаних із демографією. В результаті, як зазначає експерт, підприємцям доводиться якось вирішувати питання, пов'язані із демографією та трудовою міграцією.

Крім того, звертають увагу й на те, що впровадження накопичувальної системи потребує врахування вагомих ризиків, які можуть бути під час війни, і належних розрахунків.

"Як зазначає Головне науково-експертне управління парламенту, наприклад, у Польщі ще в лютому 2014 року введені державою обмеження на форми інвестування в пенсійні фонди, які стали збитковими. Це спонукало Уряд переводити громадян на солідарну систему. Схожа ситуація відбулася і в Чехії. У 2016 році там ухвалили рішення про ліквідацію другого рівня накопичувальної системи, який так і не продемонстрував ефективності. З аналогічними викликами зіштовхнулися урядовці і з країн Балтії, де також почали повертатися до солідарного підходу" - зазначив народний депутат Дмитро Разумков у блозі УП.

Тим часом стало відомо, що літнім українцям даватимуть доплати до пенсії від ООН. Звичайно, ці виплати дістануться не всім, а найменш захищеним громадянам. В критерії, за якими підбиратимуть отримувачів доплат до пенсії, вже затверджено.

Як повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, доплати до пенсії українцям від ООН виплачуватимуть за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми (WFP) ООН. На допомогу можуть розраховувати ті громадяни пенсійного віку, які отримують маленьку пенсію і мають статус ВПО, або проживають на території активних чи можливих бойових дій.

Критерій маленької пенсії також визначено. Це пенсія, яка нижча за 3 тисячі гривень. Але при цьому єдиного розміру доплат немає: вона для кожного пенсіонера індивідуальна. Їм доплачуватимуть різницю, якої не вистачає їхній пенсії до 3 тисяч гривень. Але є важлива умова: розмір мінімальної доплати не може бути нижчим за 100 гривень.

Отже, на доплату до пенсії від ООН можуть претендувати пенсіонери, які підпадають під такі три критерії:

- проживають на територіях активних чи можливих бойових дій, або є ВПО;

- одержують пенсію, меншу 3000 грн;

- не отримують з 1 березня додаткових грошових виплат від міжнародних організацій після заповнення заяви на платформі єДопомога та державну допомогу на проживання для ВПО.

Галина Гірак, Кореспондент.net