Рада Безпеки ООН у вівторок обговорить ситуацію в Україні

Рада Безпеки ООН у вівторок, 14 травня, обговорить ситуацію в Україні у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

У секретаріаті Радбезу зазначили, що особливу увагу члени РБ приділять посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).