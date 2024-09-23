Сибіга: росія планує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України

росія планує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики України, що може призвести до ядерного інциденту з глобальними наслідками.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, посилаючись на дані української розвідки.

Основною загрозою є атаки на відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій (АЕС) та підстанції передачі, що мають вирішальне значення для безпечної роботи атомної енергетики.

Українська розвідка вже передала відповідну інформацію міжнародним партнерам, включно з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Сибіга наголосив, що росія є єдиною країною, яка захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи міжнародну спільноту. Він також підкреслив важливість пункту про радіаційну та ядерну безпеку в Українській Формулі миру і закликав міжнародні організації запобігти реалізації цього сценарію.