Умєров: ЗСУ за останній рік знищили або пошкодили понад 200 об'єктів на території росії

Силам оборони України за останній рік вдалося знищити або пошкодити понад 200 об'єктів на території росії.
Про це написав міністр оборони Рустем Умєров в колонці для Forbes Ukraine, опублікованій у понеділок, 23 вересня.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4718425-nazvano-kilkist-urazhenykh-tsilei-v-rosii-za-rik
"Наші дрони показали, що таке справжнє moscow never sleeps (москва ніколи не спить – ред.). Сьогодні українські дрони літають на понад 1000 км, долітають до Мурманська та Надволжя, знищують російські нафтопереробні заводи та аеродроми. Україна першою у світі запровадила технологію "рою дронів". Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога", – відзначив Умєров.
За його словами, серед уражених цілей – пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації військ рф.
Міністр нагадав, що Сили оборони змусили ворога перебазувати літаки на аеродроми від кордону на 250 км, а в Чорному морі – змусили російські кораблі втекти з військових баз у Криму на узбережжя Краснодарського краю.
"Не маючи повноцінного флоту, за останній рік ми знищили 10 російських надводних кораблів/катерів та один підводний човен. Завдяки бойовій системі Міноборони DELTA ми знищили російської техніки на більше ніж 15 млрд доларів", – підкреслив Умєров.
За його даними, в 2024 році Україна в декілька разів збільшила свої далекобійні спроможності. Міноборони законтрактувало дронів на понад 21 млрд грн та боєприпасів до них ще на 9 млрд грн.
"А спільно з ДССЗЗІ (Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації – ред.) ми закупили нашому війську понад мільйон дронів", – повідомив очільник оборонного відомства.
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