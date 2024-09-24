НБУ: Прибуток українських банків з початку року склав понад 100 млрд гривень

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних банків України за січень-серпень 2024 року склав 106,8 млрд гривень. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року, на 11,6%, свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, доходи банків за січень-серпень 2024 року зросли на 16,7% до 337,7 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 18,5% до 231,6 млрд гривень.
Витрати зросли на 19,3% до 231,6 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки до 1,2 млрд гривень.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023