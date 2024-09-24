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НБУ: Прибуток українських банків з початку року склав понад 100 млрд гривень

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Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних банків України за січень-серпень 2024 року склав 106,8 млрд гривень. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року, на 11,6%, свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, доходи банків за січень-серпень 2024 року зросли на 16,7% до 337,7 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 18,5% до 231,6 млрд гривень.

Витрати зросли на 19,3% до 231,6 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки до 1,2 млрд гривень.

НБУ
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