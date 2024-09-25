Умєров: Плануємо об’єднати всі функціональні агентства Міноборони в одне за стандартами НАТО

Міністерство оборони України має стратегічну мету об'єднати всі свої функціональні агентства, включно зі ще не створеним агентством із закупівлі безпілотних літальних апаратів, розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

"Наша стратегія - провести стратсесію і об'єднати за стандартами НАТО всі агентства в одне. Якесь Ukrainian Defence Forces Agency, де будуть закупівлі, логістика, контракти вимірювання, ефективність відповідно до НАТО. Ми хочемо згідно зі стратегією НАТО зробити окремі агентства і об'єднати їх, відповідно, має з'явитися вертикаль із артилерії, ракет, безпілотників тощо", - сказав Умєров в інтерв'ю lb.ua.

Вибором керівника об'єднаного агентства, за його словами, опікуватиметься заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Міністр також розповів, закупівельні агентства Міноборони - Агентство оборонних закупівель (АОЗ) і Державний оператор тилу (ДОТ) будуть об'єднані і що в АОЗ буде створено наглядову раду. "Зараз ми фіналізуємо процес створення об'єднаного Агентства (АОЗ і ДОТ). Лонч одразу буде з призначенням наглядової ради", - повідомив Умєров.

Глава відомства повідомив про плани забрати функції імпорту у спецекспортерів Міноборони ("Укрспецекспорт", "Прогрес" і "Спецтехноекспорт"). Він повідомив, що дав Кліменкову і його колегам мандат "переглянути всі контракти, зробити аудит і за необхідності закрити підприємства". Також Умєров розповів, що Кліменков проводить юридичну "чистку" спецекспортерів, і позитивно відповів на уточнювальне запитання, чи означає, що вони після завершення "чистки" мають імовірність, що імпортом вони займатися не будуть.

Водночас він відзначив наявність складнощів, пов'язаних із виконанням спецекспортерами раніше укладених контрактів на імпорт.

"У когось є налагоджені контакти, контракти тощо. Антикороргани дивляться за тим, що укладається? Так. Спеціалізовані, правоохоронні органи контролюють? Так. Тоді вони мають закінчити взяті на себе зобов'язання і з якогось моменту все передати АОЗ. Завдання АОЗ взагалі все взяти на себе. Моя позиція була дуже проста - переведіть гідних людей в АОЗ, решту компаній закрийте. Але є певні юридичні моменти з чинними контрактами, коли це зробити не можна", - пояснив він.

Щодо ідеї створення агентства із закупівлі безпілотників, Умєров уточнив, що це була його ідея, однак "це не означає, що ми вже ухвалили рішення".

Очільник оборонного відомства повідомив, що також координує закупівлі дронів, які здійснюють інші відомства, зокрема Мінцифри та Держслужба спецзв'язку.

"Наприклад, мені потрібно 100 дронів дуже швидко - ми попросили в Агентстві оборонних закупівель, Мінцифри, Держоператора тилу, Мінстратегпрому тощо. Поки ми здобуваємо спроможність - я розв’язую ці питання через них", - сказав Умєров.