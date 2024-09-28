Трамп: Якщо мене оберуть, війна України і росії швидко закінчиться

Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була «хорошою», повідомив кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на першому мітингу після зустрічі.
«Я врегулюю війну в Україні. Сьогодні я зустрівся з президентом Зеленським - це була хороша зустріч», - сказав Трамп на мітингу у Вокері (штат Мічиган) у п'ятницю.
Як повідомляє BBC, у своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що в разі його перемоги на президентських виборах, війна рф проти України швидко закінчиться, однак у разі його програшу - війна переросте в третю світову війну.
«Якщо мене оберуть, війна України і росії швидко закінчиться. Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і переросте в третю світову війну», - цитує BBC повідомлення Трампа.
Він також вважає, що віцепрезидентка, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камалла Гарріс «ніколи не зможе закінчити цю війну, і не змогла». «Нічого не зміниться, крім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими», - додав Трамп.
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