Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Трамп: Якщо мене оберуть, війна України і росії швидко закінчиться

128

Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була «хорошою», повідомив кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на першому мітингу після зустрічі.

«Я врегулюю війну в Україні. Сьогодні я зустрівся з президентом Зеленським - це була хороша зустріч», - сказав Трамп на мітингу у Вокері (штат Мічиган) у п'ятницю.

Як повідомляє BBC, у своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що в разі його перемоги на президентських виборах, війна рф проти України швидко закінчиться, однак у разі його програшу - війна переросте в третю світову війну.

«Якщо мене оберуть, війна України і росії швидко закінчиться. Якщо ні, то ця війна ніколи не закінчиться і переросте в третю світову війну», - цитує BBC повідомлення Трампа.

Він також вважає, що віцепрезидентка, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камалла Гарріс «ніколи не зможе закінчити цю війну, і не змогла». «Нічого не зміниться, крім того, що смерть і руйнування стануть тільки гіршими», - додав Трамп.

Зеленський, Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 28 сентября 2024
Пятница, 27 сентября 2024
Четверг, 26 сентября 2024
Среда, 25 сентября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023