Це день змін, а також надій: Зеленський привітав Трампа з інавгурацією

Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Дональда Трампа з інавгурацією і висловив сподівання на активну співпрацю.
"Вітаю президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією! Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів", - написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок.
Глава Української держави додав, що Трамп "завжди рішучий, і проголошена ним політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного й справедливого миру – це найголовніше".
За словами Зеленського, наразі вирішується, яким буде це століття, і всі мають діяти разом, щоб "це століття було великим та успішним для демократій, а не для тих, хто бажає нам усім невдачі".
Зеленський побажав Трампу успіхів і зазначив, що з нетерпінням очікує активної та взаємовигідної співпраці.
"Разом ми сильніші і можемо дати світу й нашим народам більше безпеки, стабільності та економічного зростання", - наголосив Зеленський.
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