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Зеленський: Зустріч із Трампом була дуже важливою

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Зустріч у п'ятницю з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом була важливою і продуктивною, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Вона (зустріч із Трампом - ІФ-У) була дуже важлива для мене, тому що перед приїздом до Нью-Йорка я сказав, що маю зміцнювати свою країну. Зараз дуже складний період, і нам потрібні відповіді", - сказав Зеленський в ефірі Fox News, який транслювався в суботу.

Президент пояснив, що Україні потрібні відповіді від США, оскільки вони є лідерами в підтримці від самого початку повномасштабного вторгнення, і для нього було дуже важливо поділитися кроками в плані перемоги, "тим, що може дійсно зміцнити нас, щоб бути сильними на полі бою".

"Навіть після поля бою ми розуміємо, що навіть у будь-яких майбутніх переговорах Україна має бути сильною. Саме про це ми говорили з Байденом, Камалою Гарріс, Дональдом Трампом і Конгресом США", - додав Зеленський.

"Але я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію про те, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну, і ще багато-багато деталей, які, я думаю, йому було дуже цікаво почути від мене", - наголосив Зеленський.

За його словами, під час розмови Трамп запитував, яка насправді зараз ситуація на фронті, а також яку підтримку бачить Україна від США та деталі цього.

Коментуючи слова Трампа про те, що в нього хороші стосунки і з лідером української держави, і з володимиром путіним, Зеленський зазначив:

"Я сказав, що сподіваюся, що він (Трамп - ІФ-У) матиме тепліші стосунки зі мною, і я сказав це під час цієї зустрічі та справді розумію, що Дональд Трамп має стосунки (з путіним - ІФ-У) та мав стосунки, коли він був президентом" - відповів президент.

Зеленський, Трамп
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