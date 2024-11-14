Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Євросоюз закликає бізнес інвестувати у відновлення та реконструкцію України

87

На першій Інвестиційній конференції ЄС-Україна, що проводиться Блоком спільно з урядом України у Варшаві, Євросоюз закликав європейський бізнес інвестувати у відновлення та реконструкцію України, повідомляє представництво ЄС в Україні.

Компанії з ЄС запрошені подавати свої пропозиції до 1 березня 2025 року. Пропозиції будуть розглянуті та пов'язані з інвестиційними проєктами, що фінансуються Ukraine Investment Framework (UIF), яка є невід'ємною складовою механізму ЄС Ukraine Facility з бюджетом 50 мільярдів євро.

Заохочуючи бізнес-партнерство та участь приватного сектору ЄС у відновленні та реконструкції України, ЄС також сприяє подальшій інтеграції України до єдиного ринку блоку.

"Запуск Заклику ЄС до висловлення зацікавленості є важливим кроком на шляху до залучення інвестицій для відновлення України. Ми прагнемо створити сприятливе середовище для іноземних інвестицій. Інвестиційна конференція Україна-ЄС дозволяє нам нагадати міжнародному бізнесу, що війна не є ембарго на інвестиції”, – сказала перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що треба об'єднати зусилля навколо відновлення України зараз, не чекаючи закінчення війни.

Пріоритетні напрямки Заклику базуються на Плані для України (Ukraine Plan), а також на Стратегічних орієнтирах UIF (невід'ємна складова Ukraine Facility), в яких визначено ключові пріоритетні галузі економіки, що потребують прямих іноземних інвестицій для підтримки соціально-економічного відновлення України. До них відносяться:

Енергетика: Розробка сталих енергетичних рішень, включаючи проєкти відновлюваної енергетики та модернізацію наявної енергетичної інфраструктури.

Критично важлива сировина: Інвестування в переробку ключових мінералів та ресурсів, необхідних для високотехнологічних галузей та технологій відновлюваної енергетики.

Переробна промисловість та виробництво: Відродження та модернізація виробничого сектору для підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва.

Будівельні матеріали: Підтримка реконструкції житлового фонду та громадських будівель, зокрема шляхом інвестування в промисловість будівельних матеріалів, будівельні компанії та нагляд у сфері будівництва.

Інформаційні технології та цифрова трансформація: Зміцнення цифрової інфраструктури та технологій для сприяння інноваціям та розвитку в різних секторах.

Транспорт та експортна логістика: Відбудова та модернізація транспортної, логістичної та державної інфраструктури для підтримки зв’язку.

Перша інвестиційна конференція ЄС – Україна, організована 13 та 14 листопада в рамках 4-ї Міжнародної виставки ReBuild Ukraine, означає значний крок у залученні приватних інвестицій в Україні. Конференція об'єднує понад 5 000 учасників, включаючи компанії, банки та інвесторів з України, ЄС та інших країн, щоб сприяти залученню приватних інвестицій для відновлення, реконструкції та модернізації України.

З початку загарбницької війни Росії проти України ЄС та його держави-члени надали майже 122 мільярди євро фінансової, гуманітарної та військової допомоги Україні та для підтримки українців у ЄС.

Це включає 15,6 мільярда євро, залучених у межах Ukraine Facility на суму до 50 мільярдів євро у вигляді грантів та кредитів на період 2024–2027 років.

Свириденко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 14 ноября 2024
Среда, 13 ноября 2024
Вторник, 12 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023