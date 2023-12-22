Свириденко: Плануємо за 10 років залучити 90 млрд дол. інвестицій у виробничі підприємства

Уряд буде спрямовувати інвестиції в реальний сектор економіки; зокрема, за 10 років планується залучити 90 млрд дол. інвестицій у виробничі підприємства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за результатами зустрічі першого віцепрем’єр-міністра України - міністра економіки Юлії Свириденко з представниками бізнесу 20 грудня.

"Наша мета збільшити частку переробної промисловості у ВВП з 8% до 20%. Для цього уряд буде спрямовувати інвестиції в реальний сектор економіки, зокрема, за 10 років планується залучити 90 млрд дол. інвестицій у виробничі підприємства", - зазначила Свириденко.

За її словами, нині дуже важливо переосмислити внутрішнє споживання – надавати перевагу українському виробнику.

Як нагадала Свириденко, уряд пропонує низку інструментів для підтримки українського бізнесу. Це і 18 млрд грн на 2024 рік за кредитною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», і заплановані 5,4 млрд грн грантів на переробку, це також повернення програми компенсації вартості за купівлю сільгосптехніки, програма стимулювання попиту на українські автобуси та багато інших.

"Всі ці інструменти є елементами нашої загальної філософії – відходу від сировинної держави до більш глибокої переробки", - пояснила віцепрем’єр.

Свириденко також відзначила пріоритет українського виробника в публічних закупівлях машинобудування. Вимога локалізації у 2024 році буде становити 20% і поширюватиметься міський транспорт, залізничний транспорт, комунальну і соціальну техніку, енергетичне машинобудування.

«Ми співпрацюємо з великими гравцями для того, щоб вони закуповували українську продукцію. <...> У разі купівлі українського товару до 40% його вартості повертається в бюджет у вигляді податків», - підсумувала Свириденко.