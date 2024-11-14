Мінфін: Держбюджет-2025 передбачає збільшення фінансової підтримки місцевого самоврядування на 31%

Кабінет міністрів передав на розгляд Верховної Ради підготовлений до другого читанням проєкт державного бюджету-2025, який передбачає збільшення фінансової підтримки місцевого самоврядування на 31%.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України.

Зазначається, що ресурс загального фонду місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з 2024 роком - з 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн.

«Основну частину приросту забезпечать надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які збільшаться з 235,4 млрд грн до 268,7 млрд грн, а також додаткова дотація для місцевих бюджетів, яка зросте на 31%, досягнувши 37,5 млрд грн, зокрема з метою підтримки деокупованих територій», - ідеться у повідомленні.

У проєкті також передбачено підвищення базової дотації майже на 15% - до 24,2 млрд грн. На компенсацію тарифних різниць планується виділити 12,2 млрд грн для забезпечення стабільності комунальних послуг.

Додатково у бюджеті заплановано 4 млрд грн на компенсацію за пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій житло, а також 1 млрд грн на фінансування Державного фонду регіонального розвитку в межах управління публічними інвестиціями.