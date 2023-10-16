Марченко пояснив, чому Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку

Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку, оскільки увага чиновників у ключових країнах-донорах зосереджується на майбутніх виборах, а геополітична напруженість зростає.
Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко агентству Reuters.
"Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна", – сказав він у кулуарах Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час засідання Світового банку в Марракеші.
Урядовець зазначив, що Україна наразі докладає "вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні".
Марченко додав, що на зменшення бажання урядів підтримувати Україну впливають геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах, згадавши про вибори, які відбудуться в США та Європейському Союзі у 2024 році.
Reuters пише, що Україні потрібно отримати фінансову підтримку від Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету в розмірі 43 млрд доларів наступного року. Країна забезпечила додаткові податкові надходження та кошти, які будуть залучені від внутрішнього боргу, але вона залежатиме від зовнішньої допомоги для більшої частини витрат у 2024 році.
Переговори минулого тижня були затьмарені конфліктом між Ізраїлем і ХАМАСом, який спалахнув саме тоді, коли делегати прямували до Марракеша.
"Ми вже маємо певні зобов'язання, як-от 5,4 мільярда доларів за програмою Міжнародного валютного фонду, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників США та Європейський Союз", – висловився Марченко.
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