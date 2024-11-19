Польща: Війна в Україні та відкриття ринку ЄС є факторами, що привернули увагу до загроз сільському господарству

Війна в Україні та відкриття європейського ринку для українських товарів є факторами, що привернули увагу до загроз сільському господарству Європейського Союзу та показали, у яких сферах ЄС бракує регулювання, заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на засіданні Ради ЄС із питань сільського господарства та рибальства (Agrifish) у понеділок.

Оцінюючи вплив майже 1000 днів війни в Україні на ситуацію ЄС і польського сільського господарства, Секерський нагадав, що ЄС для підтримки української економіки 2022 року лібералізував доступ до ринку і запровадив "повне відкриття для товарів з України".

"Це суттєво вплинуло на порушення роботи деяких чутливих ринків і викликало протести фермерів", - цитує його виступ pap.pl.

Водночас, за словами Секерського, цей досвід продемонстрував ЄС, які загрози пов'язані з надмірним припливом товарів з України та які сфери потребують додаткових правил і дій на європейському рівні.

Польський міністр висловив жаль, що частина коштів, які Україна отримала завдяки відкриттю європейського ринку, здебільшого пішла великим агрокомпаніям замість того, щоб зробити свій внесок до національного бюджету України або підтримати дрібних українських виробників.