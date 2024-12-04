Рютте: Потрібно зробити більше для посилення української протиповітряної оборони

НАТО не може допустити, щоб зима була використана як зброя проти України, і потрібно зробити більше для посилення української протиповітряної оборони, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"І я дійсно хочу запевнити вас, що союзники з вами. Ми повинні зробити кілька речей. По-перше, ми повинні переконатися, що допомагаємо вам підтримувати енергосистему та енергетичну інфраструктуру якомога краще. Ми не можемо допустити, щоб зима в Україні стала зброєю, і сьогодні вранці ми обговорювали це з Тоні Блінкеном та іншими", - сказав Рютте під час зустрічі з главою МЗС України Андрієм Сибігою в Брюсселі, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Також генсек зазначив, що в питанні ППО необхідно зробити ще більше, щоб переконатися, що Україна перебуває в максимальній безпеці. Крім того, він додав, що необхідно продовжувати працювати над наданням військової допомоги Україні.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія) 3-4 грудня проходить засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.