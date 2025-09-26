Рютте: Триває тісна співпраця з метою забезпечити можливість для України захищатися

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте опублікував коментар щодо останньої зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, запевнивши, що підтримка України з боку НАТО продовжує надходити.
Рютте опублікував відповідний коментар у соцмережі Х, передає кореспондент Укрінформу.
«Відбулася гарна зустріч з Президентом Зеленським та його чудовою командою», - написав Рютте.
Він підкреслив, що підтримка України з боку НАТО продовжує надходити, зокрема, «постачається життєво важлива американська зброя та матеріали, що фінансуються союзниками по НАТО».
Генсек Альянсу заявив, що триває тісна співпраця з метою «забезпечити можливість для України захищатися, поки ми працюємо над припиненням війни та встановленням міцного миру».
