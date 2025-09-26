Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Рютте: Триває тісна співпраця з метою забезпечити можливість для України захищатися

133
Рютте: Триває тісна співпраця з метою забезпечити можливість для України захищатися

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте опублікував коментар щодо останньої зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським, запевнивши, що підтримка України з боку НАТО продовжує надходити.

Рютте опублікував відповідний коментар у соцмережі Х, передає кореспондент Укрінформу.

«Відбулася гарна зустріч з Президентом Зеленським та його чудовою командою», - написав Рютте.

Він підкреслив, що підтримка України з боку НАТО продовжує надходити, зокрема, «постачається життєво важлива американська зброя та матеріали, що фінансуються союзниками по НАТО».

Генсек Альянсу заявив, що триває тісна співпраця з метою «забезпечити можливість для України захищатися, поки ми працюємо над припиненням війни та встановленням міцного миру».

НАТО, Рютте
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 26 сентября 2025
Четверг, 25 сентября 2025
Среда, 24 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023