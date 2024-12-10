НБУ: Українці зможуть знайти через застосунок Дія банківські відділення, що працюють під час блекаутів

Відтепер українці можуть знайти на мапі Пунктів незламності в застосунку "Дія" банківські відділення, що входять до мережі Power Banking і працюють навіть під час блекаутів. Про це інформує пресслужба Національного банку України.

Мапу відділень можна переглянути у розділі "Сервіси" → "Незламність". Для зручності можна обрати фільтр "Банкінг" і знайти потрібне відділення. Користувачі також можуть завантажити мапу на свої пристрої для доступу в офлайн-режимі.

Power Banking – це унікальна мережа з 2 400 відділень банків України, створена за ініціативи НБУ, що забезпечує надання банківських послуг у кризових умовах, зокрема, під час тривалих відключень світла та зв’язку. Відділення обладнані резервними джерелами живлення, альтернативними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом. Наразі це близько 55% усіх працюючих банківських відділень в Україні.

Мапа Power Banking також доступна на офіційному сайті НБУ.