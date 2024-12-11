Європейська мовна спілка запровадили нові правила на Євробаченні-2025

На музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU).

69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

Особливу увагу приділятимуть дотриманню місцевих законів і забороні політичних висловлювань. Також встановлено чіткі правила відповідального спілкування та поведінки.

Задля комфорту учасників організатори створять спеціальні зони без камер і преси, де артисти зможуть зосередитися на підготовці до виступів. Крім того, кількість закритих репетицій збільшать, а сам графік оптимізують, що дозволить конкурсантам більше відпочивати та знайомитися з містом-господарем.

Нововведення включають і призначення менеджера з добробуту, який забезпечуватиме ефективну взаємодію між артистами та персоналом.