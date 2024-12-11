Європейська мовна спілка запровадили нові правила на Євробаченні-2025

На музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. Про це повідомила Європейська мовна спілка (EBU).
69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.
Особливу увагу приділятимуть дотриманню місцевих законів і забороні політичних висловлювань. Також встановлено чіткі правила відповідального спілкування та поведінки.
Задля комфорту учасників організатори створять спеціальні зони без камер і преси, де артисти зможуть зосередитися на підготовці до виступів. Крім того, кількість закритих репетицій збільшать, а сам графік оптимізують, що дозволить конкурсантам більше відпочивати та знайомитися з містом-господарем.
Нововведення включають і призначення менеджера з добробуту, який забезпечуватиме ефективну взаємодію між артистами та персоналом.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023