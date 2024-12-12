Сибіга: Більш суворі санкції Заходу проти росії можуть підштовхнути її до переговорів з Україною

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що більш суворі санкції Заходу проти росії можуть підштовхнути її до переговорів про справедливий мир в Україні.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю LB.ua.
За словами глави МЗС, Захід має запровадити подальші секторальні санкції проти російського "тіньового флоту" і металургії – продукцію останньої ЄС продовжує імпортувати.
Також Сибіга звернув увагу на банківський сектор рф і привітав рішення Сполучених Штатів санкціонувати цей напрямок.
"Ми дуже уважно слідкуємо за зростанням товарообігу третіх країн, які не застосовували санкційні режими проти росії, по нарощуванню торгівлі продукцією подвійного призначення", – додав він.
Крім того, за словами міністра, додатковим важелем примусу росії до справедливого миру є використання заморожених активів, й Київ намагатиметься залучити їх для компенсації збитків та закупівлі зброї і відбудови.
Українська сторона після обрання Дональда Трампа президентом США наголошувала на необхідності використання підходу "мир через силу" для примусу росії до завершення війни.
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