Рютте закликав країни НАТО до негайного перегляду оборонної стратегії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни-члени Альянсу до негайного перегляду оборонної стратегії у зв'язку з довготривалою загрозою з боку росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час виступу в Європейському центрі "Карнегі Хол".

Він заявив, що заради недопущення війни, країни НАТО мають витрачати більше на оборону.

За його словами, країни Альянсу потрібно перейти до мислення воєнного часу та збільшити витрати на оборону до рівня, значно вищого за поточний, який становить 2% ВВП.

Рютте підкреслив, що росія готується до довготривалої конфронтації не лише з Україною, а й з країнами Альянсу.

"Наше стримування є ефективним сьогодні, а ось щодо завтра - я хвилююся", - наголосив він.

На думку Рютте, країни Альянсу не готові до загроз, які можуть стати реальністю вже через чотири-п'ть років.

Генсек також застеріг, що нинішня війна рф проти України може стати прелюдією до можливих загроз безпосередньо на території НАТО, якщо не вжити відповідних заходів.

Рютте додав, що Альянсу слід орієнтуватися на витрати часів холодної війни, коли країни НАТО спрямовували понад 3% свого ВВП на оборону.

Водночас він нагадав, що росія вже переводить свою економіку на військові рейки, і її оборонні витрати, за прогнозами, досягнуть 7-8% ВВП у 2025 році - найвищого рівня з часів холодної війни.

Генсек НАТО наголосив, що хоча прямої загрози для країн-членів Альянсу станом на зараз немає, ризики для безпеки в довгостроковій перспективі залишаються високими.

За його словами, НАТО не буде у безпеці без відповідної підготовки, незалежно від результату війни рф проти України.

Він також закликав прискорити оборонне виробництво, модернізувати армії країн-членів та посилити готовність до можливої ескалації.