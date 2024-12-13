Рютте назвав втрати сторін на війні в Україні

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що у результаті російсько-української повномасштабної війни з лютого 2022 року кількість втрат перевищила мільйон осіб загиблими та пораненими.
Про це сказав Рютте у своїй промові в Брюсселі у четвер, повідомляє "Європейська правда".
Генсек НАТО наголосив, що війна в Україні щоденно призводить до нових руйнувань та смертей.
"Щотижня понад 10 тисяч (людей) вбиті та поранені з усіх боків в Україні. Понад мільйон втрат з лютого 2022 року. Путін намагається стерти Україну з мапи", – сказав генсек НАТО.
Він уточнив, що при цьому втрати росії сягнули 700 тисяч людей.
"Ситуація на фронті змінюється повільно і за дуже високу ціну для росіян. Вони вже втратили 700 тисяч людей (загиблими) та пораненими. Цей місяць – рекордний за кількістю російських втрат", – сказав генсек НАТО.
Рютте зауважив, що агресія путіна відбувається далеко не за новою схемою, але союзники по НАТО занадто довго на це не реагували.
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